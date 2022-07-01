الرياض 03 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 02 يوليو 2022 م واستفقد معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، المركزين الميدانيين التوعويين بجبل عرفة ومكتبة مكة المكرمة، التابعين لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة.واطلع معاليه على أعمال المركزين وما يقدمان من خدمات متميزة للحجاج، وما يحويان من تجهيزات تقنية حديثة، مؤكداً على بذل قصارى الجهد في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار، واستخدام الوسائل التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي في سبيل توعية الحجاج وتوجيههم.وقدم الدكتور السند شكره لسمو أمير منطقة مكة المكرمة، ولسمو نائبه، على ما يلقاه فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة ومراكزها الميدانية التوعوية من دعم ومساندة، سائلاً المولى عز وجل أن يكلل الجهود بالنجاح وأن يجزي القيادة الرشيدة - أيدها الله - خير الجزاء لقاء رعايتهما وعنايتهما بحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزوار.// انتهى //00:25ت م0003