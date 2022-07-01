الرباط 03 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 02 يوليو 2022 م واسعقدت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بالرباط أمس ، ملتقى ثقافيًا بشراكة مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب ، ضمن فعاليات احتفالية الرباط عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لعام 2022، للتعريف ببعض المظاهر الحضارية والتاريخية من عناصر التراث غير المادي بالمغرب.وتضمن الملتقى عرض نماذج من التراث المغربي، وإقامة معرض لوحات فنية لمؤلفات المغاربة في الشمائل، ومعرض حول الرباط بين الأمس واليوم، فضلاً عن تقديم محاضرتين حول المظاهر الحضارية التاريخية المغربية العريقة.// انتهى //00:37ت م0004