رياضي / مصر تهزم السنغال في تصفيات كأس العالم لكرة السلة
السبت 1443/12/3 هـ الموافق 2022/07/02 م واس
القاهرة 03 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 02 يوليو 2022 م واس
حقق منتخب مصر الأول لكرة السلة فوزًا كبيرًا على منتخب السنغال بنتيجة" 76-43 " خلال المباراة التى جمعتهما اليوم بالإسكندرية في أولى مبارياته بالمرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.
ويحضر المنتخب المصري في المجموعة الرابعة بتصفيات كأس العالم، رفقة كل من: السنغال، والكونغو الديمقراطية، وكينيا، ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من المجموعة للمرحلة الأخيرة من التصفيات.
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