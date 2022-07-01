القاهرة 03 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 02 يوليو 2022 م واسحقق منتخب مصر الأول لكرة السلة فوزًا كبيرًا على منتخب السنغال بنتيجة" 76-43 " خلال المباراة التى جمعتهما اليوم بالإسكندرية في أولى مبارياته بالمرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.ويحضر المنتخب المصري في المجموعة الرابعة بتصفيات كأس العالم، رفقة كل من: السنغال، والكونغو الديمقراطية، وكينيا، ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من المجموعة للمرحلة الأخيرة من التصفيات.//انتهى //00:41ت م0006