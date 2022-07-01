بوجمبورا 03 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 02 يوليو 2022 م واساستقبل فخامة الرئيس إيفاريست ندايشيمي رئيس جمهورية بوروندي، يوم أمس، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة بوجمبورا.وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات الصداقة والاحترام المتبادل بين البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.// انتهى //01:34ت م0009