الأمم المتحدة 03 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 02 يوليو 2022 م واسأعربت المنظمة الدولية للهجرة عن أسفها لوفاة ما لا يقل عن 20 مهاجرا في الصحراء الليبية، داعية إلى اتخاذ إجراءات أقوى لحماية المهاجرين على طول الحدود بين تشاد وليبيا.وقال رئيس بعثة منظمة الهجرة العالمية في ليبيا فيدريكو صودا، في بيان أمس : إن وفاة 20 شخصا في الصحراء الليبية هو دعوة أخرى ليقظة المجتمع الدولي بأسره، وتذكير بأننا بعيدون جدا عن تحقيق هدف عدم ترك أحد يتخلف عن الركب، وهو شعار أجندة 2030.وشدد على أن الخسائر في الأرواح التي نشهدها في كل من البحر الأبيض المتوسط وصحاري جنوب ليبيا غير مقبولة ويمكن تجنبها.من جانبها دعت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في تشاد آن كاثرين شيفر، إلى أن تكون هذه المآسي بمثابة دعوة للعمل لتوفير الحد الأدنى من معايير الحماية للمهاجرين، وتمكين عمليات البحث والإنقاذ، وتعزيز إدارة الحدود الإنسانية، وتقديم المساعدة المطلوبة بشكل عاجل في هذه المنطقة النائية للغاية.// انتهى //02:38ت م0010