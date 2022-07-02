تونس 03 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 02 يوليو 2022 م واسالتقى وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي نظيره الجزائري رمطان لعمامرة وذلك على هامش مشاركتهما في الإجتماع التشاوري الدوري لوزراء الخارجية العرب الذي ينعقد اليوم ببيروت.وذكرت وكالة الأنباء التونسية انه تم خلال اللقاء التطرق إلى مجالات الشراكة والتعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات وشدد الوزيران على أهمية استقرار ليبيا وعلى ضرورة استكمال المسار السياسي في كنف الوفاق والوحدة من خلال حوار ليبي- ليبي وحشد الجهود الوطنية لتحقيق المصالحة الوطنية.وأبرز الوزيران خلال اللقاء أهمية تعزيز آليات العمل العربي المشترك في ظلّ التحديات التي تواجهها المنطقة والتغيرات السريعة والخطيرة التي يشهدها العالم.// انتهى //03:03ت م0012