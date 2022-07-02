جدة 03 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 02 يوليو 2022 م واستفقّد معالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، الصالة الشمالية بجوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، للوقوف ميدانيًا على الخدمات التي تقدمها الجوازات لضيوف بيت الله الحرام وتسهيل إجراءاتهم في منافذ المملكة.وشملت الجولة الاطلاع على منصات الجوازات، والتجهيزات التقنية المستخدمة لإنهاء إجراءات استقبال ضيوف بيت الله الحرام بكل يسر وسهولة.وحثّ الفريق اليحيى، منسوبي جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي على بذل المزيد من الجهود لخدمة ضيوف بيت الله الحرام.// انتهى //03:15ت م0013