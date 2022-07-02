الرياض 03 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 02 يوليو 2022 م واسعقدت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة مؤخرا لقاءً ثقافيا بعنوان:" الترجمة مابين القيمة والمتعة" للمترجمة وعد العتيبي بفرع الخدمات وقاعات الاطلاع بالرياض، وذلك ضمن اللقاءات التي ينظمها صالون أفق النسائي ضمن البرنامج الثقافي للمكتبة للعام 2022م وقد ركزت المترجمة خلال حديثها باللقاء على العلاقة بين آليات الترجمة واللغة، حيث أوضحت أن سلامة البنية اللغوية تعتبر من المعايير المهمة التي تحرص دور النشر على وجودها، كشرط لنشر العمل المترجم ،مع العلم أن هناك معايير أخرى تختلف من دار نشر لدار نشر أخرى.وأشارت وعد العتيبي إلى أنها تعمل على التواصل الحضاري مع شعراء شباب في أمريكا لنشر نتاجهم للعربية، بما يمثله من تعبير عن اللحظة الأدبية الراهنة بالولايات المتحدة الأمريكية، إيماناً منها بأن الترجمة تفتح لنا جسراً للتواصل مع الآخر والتعرف على قيمه الثقافية والمعرفية المتنوعة.// انتهى //05:02ت م0015