مكة المكرمة 03 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 02 يوليو 2022 م واستفقد معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، المركزين الميدانيين التوعويين بجبل عرفة ومكتبة مكة المكرمة، التابعين لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة.واطلع معاليه على أعمال المركزين وما يقدمان من خدمات متميزة للحجاج، وما يحويان من تجهيزات تقنية حديثة مؤكداً على بذل قصارى الجهد في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار، واستخدام الوسائل التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي في سبيل توعية الحجاج وتوجيههم.وعبر الدكتور السند عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة المركزية للحج، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، على ما يلقاه فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة ومراكزها الميدانية التوعوية منهما من دعم ومساندة.سائلاً المولى -سبحانه- أن يكلل الجهود بالنجاح وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهم الله-، خير الجزاء لقاء رعايتهما وعنايتهما بحجاج بيت الله الحرام وقاصدي المسجد الحرام .// انتهى //05:10ت م0016