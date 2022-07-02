إسلام آباد 03 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 02 يوليو 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم الجهود التي تبذلها الحكومة الباكستانية لمعاجلة التحديات الاقتصادية، والسيطرة على الغلاء والتضخم.واهتمت بدعوة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف للمستثمرين الأجانب إلى الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة في باكستان، وخاصة في المناطق الاقتصادية الملحقة بالممر الاقتصادي الباكستاني الصيني.وسلطت الضوء على تكثيف السلطات الباكستانية استعدادها للتعامل مع الأمطار الموسمية المتوقع هطولها بغزارة هذا الأسبوع، حيث تم نشر الفرق الإغاثية وقوات الدفاع المدني في المناطق المهددة بالتعرض للفيضانات والسيول في جميع أنحاء البلاد.وأخبرت عن تكثيف سلطات الصحة الباكستانية حملات التوعية للوقاية من فيروس كورونا، خاصة بعد الزيادة الطفيفة التي سجلتها أعداد المصابين بالفيروس خلال الأيام الأخيرة.ونشرت أنباء تبادل باكستان والهند قوائم بأسماء السجناء المدنيين لدي بعضهما البعض وفقاً لاتفاقية الوصول القنصلي إلى السجناء المدنيين المبرمة بين البلدين والتي تلزمهما بتبادل قوائم السجناء بعد كل ستة أشهر من السنة الميلادية.وتناقلت صحف إسلام آباد مطالبة المحكمة العليا في الهند من المتحدثة السابقة باسم حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم نوبور شارما، بالظهور على شاشات التلفزيون وتقديم اعتذار بعدما تسببت تصريحاتها المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم في توترات بالبلاد وموجة غضب بين المسلمين.// انتهى //07:17ت م0021