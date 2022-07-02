إسلام آباد 03 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 02 يوليو 2022 م واسأكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات, خاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار.وأوضح شريف خلال لقائه في مكتبه بإسلام آباد مع السفير الأمريكي الجديد لدى باكستان دونالد بلوم، أن باكستان ترغب من الشركات الأمريكية تعزيز استثماراتها في مختلف المشاريع المخصصة للاستثمار الأجنبي في باكستان.// انتهى //11:12ت م0033