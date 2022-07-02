عام / سمو ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية بيلاروس بذكرى استقلال بلاده
السبت 1443/12/3 هـ الموافق 2022/07/02 م واس
جدة 3 ذو الحجة 1443هـ الموافق 2 يوليو 2022م واس
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، رئيس جمهورية بيلاروس، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية بيلاروس الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
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11:33ت م
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