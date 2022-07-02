القاهرة ٠٣ ذو الحجة 1443هـ الموافق ٠٢ يوليو 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى, وتوجيهاته بتشكيل لجنة من الاستشاريين والخبراء الفنيين لبحث شكاوى وملاحظات المواطنين حول طريق الساحل الشمالي.ونشرت صحف السبت تأكيد وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط، حرص الحكومة على توفير كامل الدعم للشركات العالمية الراغبة في الاستثمار في مصر في ظل سعيها للتحول إلى الاقتصاد الأخضر والتوسع في قطاعات الطاقة المتجددة.وأشارت إلى إعراب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن أمله في أن تسهم زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الضفة الغربية فى تهيئة الأجواء لخلق أفق سياسي يحقق السلام العادل والشامل القائم على أساس حل الدولتين على حدود عام 1967، وذلك بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.‬ونقلت صحف القاهرة عن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، قوله، إن هناك لقاءً مرتقبًا مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري عقب عطلة عيد الأضحى لاستكمال بحث القاعدة الدستورية التي ستجرى عبرها انتخابات في البلاد.// انتهى //11:34ت م0036