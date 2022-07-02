الرياض 03 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 02 يوليو 2022 م واسأنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف، جميع استعداداته لتهيئة وتجهيز 110 جوامع، و26 مصلى من المصليات المكشوفة؛ لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1443هـ في كافة محافظات ومراكز المنطقة.وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الجوف الشيخ محمد بن دخيل الدخيل، أنه جرى تهيئة الجوامع ومصليات العيد بكافة الخدمات من صيانة ونظافة وتشغيل، لافتا النظر إلى أن وقت صلاة العيد بعد شروق الشمس بربع ساعة حسب تقويم أم القرى .// انتهى //12:35ت م0042