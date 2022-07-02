مكة المكرمة 3 ذو الحجة 1443هـ الموافق 2 يوليو 2022 م واسوفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال موسم حج هذا العام شاشات إرشادية الإلكترونية تتوزع على مداخل ومخارج المسجد الحرام وساحاته والطرق المؤدية إليه.وتتميز الشاشات بالدقة العالية والقياسات المختلفة والتنوع في المحتوى وبعدة لغات مختلفة لتحقيق الفائدة لحجاج بيت الله الحرام وذلك من خلال بث الرسائل التوجيهية والإرشادية والتعريفية على مدار الساعة.وتسهم الشاشات إلى تسهيل إيصال المعلومة بصريا للمستفيد ، كما تعرض محتويات إرشادية وتوجيهية للاستدلال على أهم المواقع داخل المسجد الحرام كصحن المطاف والمسعى بالإضافة إلى تذكير الطائفين والساعيين بالأدعية المأثورة في السنة النبوية بذكرها في بدايات ونهايات الطواف والسعي وتوعية حجاج بيت الله الحرام في كافة الجوانب الصحية والأمنية والإثراء المعرفي .ويعمل على إدارة محتوى الشاشات الإلكترونية فريق من الكفاءات الوطنية المدربة والتي تعمل على مدار الساعة على تجديد المحتوى الإرشادي وما يواكبه من متغيرات.// انتهى //12:40ت م0043