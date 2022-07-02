القاهرة 03 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 02 يوليو 2022 م واسالتقى رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي, برئيسة مجلس الشيوخ الأوزباكستاني تنزيلا نارباييفا، وذلك على هامش مشاركته في المؤتمر الأول للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، المنعقد حاليًا بجمهورية أذربيجان.وجرى خلال اللقاء بحث الإجراءات التنفيذية لتنظيم أول قمة برلمانية للنساء البرلمانيات العرب والمسلمات في العاصمة الأوزبكية طشقند.// انتهى //12:40ت م0044