الاحساء 3 ذو الحجة 1443هـ الموافق 2 يوليو 2022 م واستستعد أمانة الأحساء لإستقبال عيد الأضحى المبارك بتهيئة المنتزهات والحدائق والساحات البلدية والمرافق الخدمية، إضافةً إلى شاطئ العقير لاستقبال مرتاديها خلال ايام عيد الاضحى المبارك .وتتم أعمال الصيانة وفق خطوات مجدولة لصيانة أعمدة الإنارة في الطرق الرئيسية وتدعيمها بالإضاءة التجميلية، وتكثيف برامج التشجير وزراعة شتلات الزهور وبسط المسطحات الخضراء وإعادة طلاء ارصفة الشوارع ومداخل الحاضرة وتجهيز مصليات العيد .كما عززت الأمانة برامجها وخططها المتعلقة بالمتابعة الشاملة لمنشآت الصحة العامة والأنشطة المهنية بالتزامن مع قرب حلول عيد الاضحى بتشديد الرقابة على اهم الأنشطة التي تشهد اقبالاً من قبل المواطنين والمقيمين مثل (صوالين الحلاقة ، المشاغل النسائية ، مغاسل الملابس ، متاجر الحلويات، منافذ اعداد الولائم والمطابخ ) وغيرها من الأنشطة الاخرى للتأكيد على التزام العاملين والقائمين عليها بإشتراطات الصحة العامة وسلامة الأغذية وصلاحيتها ووجود الختم البيطري على الذبائح .وأكدت الأمانة على تطبيق الجزاءات حيال مخالفي الاشتراطات وفقاً للوائح والأنظمة البلدية ، بالإضافة إلى مواصلة تنفيذ خطط النظافة العامة والاصحاح البيئي .// انتهى //16:32ت م0065