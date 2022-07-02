جدة 03 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 02 يوليو 2022 م واسشددت أمانة محافظة جدة أعمال الرقابة الميدانية على المنشآت التجارية والغذائية والتموينية ومحطات الوقود والاستراحات على الطرق السريعة، وذلك في إطار خطة استعداداتها لموسم الحج وعيد الأضحى المبارك لهذا العام 1443هـ.وبينت الأمانة أنها راعت في خطتها لموسم الحج الأماكن المتأثرة بزيادة تردّد ضيوف الرحمن والزوار، مؤكدة أن أعمال الرقابة ستشمل صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي ومدينة حجاج البحر، بالإضافة لمتابعة المطابخ والمطاعم والفنادق والشقق المفروشة والمنشآت الترفيهية في المدينة.وأشارت أن تكثيف الاستعدادات لموسم الحج يهدف إلى رفع مستوى امتثال المنشآت، وتحقيق رضا ضيوف الرحمن وسكان وزوار المحافظة خلال مدة الإجازة.// انتهى //16:50ت م0067