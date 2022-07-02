مكة المكرمة 03 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 02 يوليو 2022 م واسبإشراف من الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي، نفذت الجهات المشاركة من القطاعات الأمنية والجهات ذات العلاقة، بالتنسيق مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، تجربة إخلاء (فرضية) في قطار المشاعر بالعاصمة المقدسة؛ وذلك للوقوف على جاهزية القوى العاملة في تشغيل القطار واستعدادها للتعامل مع أي ظروف وأحداث قد تصاحب التشغيل، وتعزيز التكامل والعمل بمستوى عالٍ أثناء أداء المهام المحددة للجهات كافة في موسم حج هذا العام (1443هـ).// انتهى //16:51ت م0068