إسلام آباد 03 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 02 يوليو 2022 م واسقتل ثلاثة مسلحين من العناصر الإرهابية خلال عملية أمنية نفذتها قوات الأمن اليوم في منطقة وزيرستان شمال غرب باكستان.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن العملية نُفِّذت بناءً على معلومات استخباراتية، رصدت وكراً للإرهابيين في بلدة "غلام خان كلي" بوزيرستان.وأضاف أن قوات الأمن صادرت من حوزة الإرهابيين كمية من الأسلحة والمتفجرات، مشيراً إلى أن الإرهابيين الذين قُتِلوا كانوا من العناصر المطلوبة لتورطهم في تنفيذ العديد من الأعمال الإرهابية.// انتهى //17:05ت م0071