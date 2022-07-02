لاهاي 03 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 02 يوليو 2022 م واسالتقى رئيس مجموعة المانحين لدعم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) ممثل المملكة العربية السعودية لدى المجموعة ومساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل الغامدي بوفد ألمانيا لدى مجموعة المانحين برئاسة مديرة الشؤون الإنسانية سوزان فرايز ورئيس شعبة المنظمات الإنسانية الدولية والسياسة متعددة الأطراف في وزارة الخارجية بيت كوهلر، وذلك على هامش اجتماع رفيع المستوى للمجموعة في مدينة لاهاي أمس.وأبدى الدكتور الغامدي خلال اللقاء حرص المملكة على العمل مع جميع أعضاء مجموعة المانحين لإنجاح فترة رئاسة المملكة للمجموعة، كما استعرض مجمل الأعمال الإنسانية والإغاثية للمملكة على المستوى الدولي .من جانبه أعرب الوفد الألماني عن استعداده التام لدعم رئاسة المملكة، مفيدا بأنه يتطلع للتعاون المستقبلي على الصعيد الثنائي وأيضا ضمن اجتماعات المجموعة تحت رئاسة المملكة العربية السعودية .// انتهى //17:11ت م0073