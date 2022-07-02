الرياض 03 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 02 يوليو 2022 م واستغلب المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب مساء أمس على المنتخب المصري لدرجة الناشئين (مواليد 2004) ودياً بنتيجة (30-28)، في ثاني مواجهاته الودية بالمعسكر التدريبي الذي يقام حالياً في جمهورية مصر العربية، ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من برنامج الإعداد للمشاركة في البطولة الآسيوية الـ18 لمنتخبات الشباب ( المؤهلة إلى بطولة العالم للشباب في ألمانيا / اليونان 2023م )، المقرر إقامتها في مملكة البحرين من 15 حتى 24 يوليو 2022م، وواصل الأخضر اليوم تدريباته على فترتين صباحية ومسائية، اشتملت على الجانبين الفني بقيادة المدرب الوطني فاضل آل سعيد واللياقي بقيادة مواطنه المدرب موسى الهزاع.وسيخوض المنتخب مساء الغد ثالث مواجهاته الودية في المعسكر الخارجي عندما يلتقي بمنتخب الكونغو، وهو أحد منتخبات قارة أفريقيا الذي يستعد هو الآخر للمشاركة في كأس أمم أفريقيا، كما سبق له المشاركة في بطولة كأس العالم الأخيرة 2021 في مصر.// انتهى //18:06ت م0083