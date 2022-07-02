القاهرة ٠٣ ذو الحجة 1443 هـ الموافق ٠٢ يوليو 2022 م واسحَذّر البرلمان العربي من خطورة استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأعمال الحفريات التي تقوم بها حول المسجد الأقصى مستهدفة أساساته، فضلاً عن منعها لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس من أعمال الترميم والصيانة للمسجد لحماية بنيانه.ودان البرلمان العربي في بيان اليوم المخطط الإسرائيلي الذي يستهدف تهويد مساحات واسعة في مدينة القدس المحتلة والاستيلاء عليها، وتغيير المعالم التاريخية والدينية للمدينة، داعيًا منظمة اليونسكو وجميع المنظمات الدولية ذات الصلة إلى تحمل مسؤولياتها لوقف العدوان المستمر على القدس والمقدسات من خلال إجراءات عملية وفعّالة.وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لوقف هذه الانتهاكات بحق المقدسات الدينية، مشددًا على أهمية إرسال لجنة لتقصي الحقائق من قِبَل الأمم المتحدة للاطلاع على الأوضاع في القدس.// انتهى //18:09ت م0084