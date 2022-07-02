الخرطوم 03 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 02 يوليو 2022 م واسالتقى نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي في ولاية غرب دارفور اليوم بمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان "يوناميتس" فولكر بيرتس، بحضور عدد من المسؤولين ووكالات الأمم المتحدة.وجرى خلال اللقاء تناول الجهود التي بذلتها الحكومة السودانية في عملية إجراء المصالحات القبلية، وفرض هيبة الدولة، والجهود الجارية لعودة النازحين وسبل مساعدتهم من قبل الأمم المتحدة ووكالاتها.وأكد بيرتس أن الأمم المتحدة ووكالاتها ستدرس خطة ولاية غرب دارفور حول عودة النازحين والتحديات التي تواجهها بهدف المساعدة والإسهام في عودتهم عبر حلول مستدامة.// انتهى //18:50ت م0086