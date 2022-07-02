الرياض 03 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 02 يوليو 2022 م واسفي إنجازات متتالية لطلبة تعليم الرياض حصل الطالب معاذ بن سعيد القحطاني من مدارس منارات الرياض على الميدالية الذهبية في أولمبياد البلقان للرياضيات للناشئين 2022، كما حصل الطالب أحمد بن سعد الشهري من مدارس العناية على الميدالية الفضية في ذات المسابقة، ضمن المنتخب السعودي للرياضيات المشارك في المسابقة الدولية الذي حقق فيها منتخبنا 6 جوائز ذهبية وفضية وبرونزية.ويعد هذا المنجز امتداداً لمنجزات تعليم الرياض الدولية خلال هذا العام الدراسي 1443 هـ بعد تحقيقه ٦ ميداليات في معرض آيسف الدولي، وميدالية ذهبية وجائزة مقدمة من مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المعرض الدولي للاختراع والابتكار والتكنلوجيا بماليزيا ITEX2022، وميدالية برونزية في الأولمبياد الأوروبي للفيزياء الذي استضافته دولة سلوفينيا، وكذلك تحقيقه لجائزة في أولمبياد آسيا والباسيفيك للرياضيات APMO.وقدّم المدير العام لتعليم الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي تهنئته للطالبين ولمدرستيهما ولمعلميهما ولأسرتيهما، مؤكداً أن هذا الحضور المُميِّز لتعليم الرياض والطلاب والطالبات من إدارات التعليم الأخرى يأتي تعزيزاً للنجاحات المتواصلة التي تحققها وزارة التعليم ، كما أشاد بالأدوار المُميِّزة لإدارة الموهوبين والموهوبات بتعليم الرياض ودور أسر الطلاب والطالبات المُميِّزين وتشجيعهم والدور الكبير للمدارس والمعلمين في اكتشاف وتشجيع الطلاب الموهوبين وتحفيزهم لتحقيق النجاح والتميز.// انتهى //19:28ت م0088