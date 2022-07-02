عسير 03 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 02 يوليو 2022 م واسضَبَطَتِ القواتُ الخاصَّةُ للأمن البيئي (4) مخالفين لنظام البيئة، (3) مقيمين من الجنسيات المصرية والباكستانية والسودانية، ومواطنًا، بحوزتهم (99) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي المستخدم في أنشطة تجارية في منطقة عسير.وأوضحَتِ القواتُ الخاصَّةُ للأمن البيئي، أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدةً أنَّ عقوبةَ استخدام الحطب المحلي في الأنشطة التجارية غرامةٌ تصلُ إلى (32) ألف ريالٍ لكل متر مكعب.وحَثَّتِ القواتُ الخاصَّةُ للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثلُ اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.يأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية ممثلةً في القوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشرُ في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.// انتهى //19:29ت م0089