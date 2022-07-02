حائل 03 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 02 يوليو 2022 م واسأنهَتْ أمانةُ منطقةِ حائل استعداداتِها لاستقبال عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1443هـ؛بهدف تحقيق رضا سكان وزوار المنطقة خلال مدة الإجازة ،إذْ وَجَّهَ أمينُ منطقة حائل المهندس سلطان بن حامد الزايدي، البلدياتِ التابعةَ والمرتبطةَ والإداراتِ الخدمية، باستمرار العمل طيلة مدة إجازة عيد الأضحى المبارك؛وذلك لتيسير شؤون المواطنين وتقديم الخدمات البلدية،وتكثيف الجهات الرقابية الصحية بالمنطقة لجهودها خلال الإجازة بما يخدمُ مصلحةَ المواطن والمقيم.وأوضحَ المشرفُ العام على الإعلام والاتصال المؤسسي بالأمانة المهندس سعود بن فهد آل علي أنَّ أمانةَ المنطقة أنهَتْ جميعَ استعداداتها وتجهيزاتها من جميع النواحي الخدمية والرقابية ووضعَتْ خططَ عملٍ للنظافة خلال عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1443هـ،وآلية تشغيلية لتنفيذ هذه الخطط المكثفة من خلال توزيع 2146 عامل وآليات ومعدات للنظافة مخصصة لأعمال الكنس والالتقاط وتفريغ الحاويات، وكذلك تكثيف الأعمال على محيط المساجد وأماكن الذبح وتجميع الجلود والأسواق العامة والحدائق والمنتزهات والميادين العامة عل مدار24ساعةً.وبيَّن المهندس آل علي أنَّ إدارةَ تشغيل الحدائق في الأمانة قامت بتهذيب الأشجار وأعمال القص والنظافة وزراعة 185.000 من الزهور الموسمية الصيفية بالميادين والطرق العامة والجزر الوسطية،وتأهيل شبكات الري، وصيانة ألعاب الأطفال؛استعداداً لاستقبال الزوار،كما زَيَّنَتِ الشوارعَ بـ 200 مجسم خاص للاحتفاء بالعيد،بالإضافة لتركيب 12 سماعةً موزعةً في الميادين العامة لترديد تكبيرات العيد، وتركيب 175 كشافًا تجميليًّا ،وتركيب كشافات أسفل الكباري مع تركيب روب لايت على الجسور باللون الأصفر وكشافات ملونة،بالإضافة لتركيب إضاءة خارجية لمبنى الأمانة.وأكدَ أنَّ الأمانةَ كَثَّفَتْ أعمالَ الرقابة الصحية للعمل على ثلاث فترات؛بهدف مراقبة الأسواق التجارية المتضمنة محال الخضار والفواكه واللحوم، ومراكز التوزيع الغذائية، وتكثيف الرقابة ورفع مستوى الامتثال على الأنشطة التي تشهد إقبالاً خلال العيد مثل الصوالين الرجالية والمشاغل النسائية وأماكن بيع الحلويات ومغاسل الملابس, مشيراً إلى أنَّ تفعيلَ الخدمات الرقمية التي ستتيح وتسهل إصدار تراخيص الذبح من خلال خدمة تصريح ذبح الأضاحي عبر منصة بلدي ، داعياً المواطنين والمقيمين كافةً إلى التعاون مع الأمانة في الرقابة المجتمعية من خلال الإبلاغ عن أي مخالفة بلدية تضرُّ بالمصلحة العامة عبر رقم الطوارئ " 940 " .// انتهى //19:41ت م0092