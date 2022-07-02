الرياض 03 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 02 يوليو 2022 م واسوفرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عدداً من شاشات المكتبة الإلكترونية، والمتوزعة في المطارات والمنافذ ومساجد المشاعر المقدسة، تحوي على مواد علمية تمكن الحجاج من تحميلها عبر جوالاتهم؛ لمتابعة أعمال الحج، وجميع التعليمات التي يحتاجها الحاج والمعتمر في رحلته وحتى ختام المناسك، في إطار الجهود التوعوية والعلمية.وأوضحت الوزارة أن شاشات المكتبة الالكترونية الإسلامية تحتوي على أكثر من 3000 مادة علمية مقروءة ومسموعة ومرئية، و99 كتاباً رقمياً بما يقارب 30 لغة، كما تم إضافة تطبيق "شعائر الحج والعمرة 3D ثلاثي الأبعاد" الحائز على جائزة الشرق الأوسط في شاشات المكتبة الإلكترونية باللغتين العربية والإنجليزية، وكتب تعريفية بالإسلام، يتم تحميلها عبر الأجهزة الذكية عبر تقنية رمز الاستجابة السريع QRcode.كما سيتم خلال موسم حج هذا العام إضافة شاشتين في برج الساعة وبرج التعمير بمكة المكرمة، و4 شاشات بمساجد المشاعر المقدسة في منطقتي مسجد نمرة بعرفة ومسجد المشعر الحرام في مزدلفه، وتوزيع البطاقات التعريفية لرمز الاستجابة "الباركود" في جميع المنافذ البرية والمطارات والمواقيت، حيث يبلغ عددها (300) ألف بطاقة.وتأتي هذه الجهود ضمن الخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في سبيل راحة حجاج بيت الله الحرام، والتسهيل عليهم في معرفة الأحكام المتعلقة بالمناسك.// انتهى //19:45ت م0093