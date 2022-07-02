الرياض 03 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 02 يوليو 2022 م واسأُجْرِيَتِ - اليوم- مراسمُ قرعةِ بطولةِ العالمِ لكرة اليد للرجال في نسختها الـثامنةِ والعشرين، التي من المقرَّرِ أن تقامَ في بولندا والسويد خلال المدة من 11 إلى 29 يناير 2023م.وأَسْفَرَتِ القرعةُ التي أُجْرِيَتْ في قاعة الإذاعة الوطنية البولندية في كاتوفيتشي عن وجود المنتخب السعودي في المجموعة الثانية بجوار منتخبات: فرنسا، بولندا، سلوفينيا.ويُنتظرُ أن يشاركَ في بطولة العالم 32 منتخباً بجوار الأخضر السعودي، وهم: الدنمارك، السويد، إسبانيا، فرنسا، النرويج، إيسلندا، ألمانيا، قطر، كرواتيا، بلجيكا، البرازيل، البرتغال، بولندا، مونتينيجرو، مقدونيا الشمالية، صربيا، المجر، الأرجنتين، البحرين، تشيلي، أوروجواي، إيران، كوريا، هولندا، سلوفينيا،بالإضافة لـ 5 منتخبات ستتأهلُ من قارة أفريقيا، وبطل تصفيات اتحاد أمريكا الشمالية والكاريبي.من جهته،أكدَ عضوُ مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد،رئيس لجنة المنتخبات والتدريب، فاخر غاشي أنَّ مجموعةَ الأخضر تُعَدُّ من أقوى المجموعات، لاسيما أنها تضمُّ البلدَ المستضيفَ "بولندا" بجانب فرنسا، متمنياً تقديم مستويات مميزة يظهرُ فيها الأخضرُ بما يتوازى مع الطموحات.يُذكرُ أنَّ المنتخبَ السعوديَّ الأولَ تأهلَ لبطولة العالم 10 مرات في أعوام: (1997م في اليابان – 1999م في مصر – 2001م في فرنسا – 2003م في البرتغال – 2009م في كرواتيا – 2013م في إسبانيا – 2015م في قطر – 2017م في فرنسا – 2019م في الدنمارك وألمانيا - 2023م في بولندا والسويد).// انتهى //19:55ت م0095