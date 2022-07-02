سياسي / رئيسُ مجلسِ السيادة السوداني يلتقي بالسكرتير التنفيذي للإيقاد
السبت 1443/12/3 هـ الموافق 2022/07/02 م واس
الخرطوم 03 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 02 يوليو 2022 م واس
التقى رئيسُ مجلسِ السيادة السوداني الفريقُ أول ركن عبدالفتاح البرهان بالخرطوم اليوم،بالسكرتير التنفيذي لمنظمة "الإيقاد" ورقنة قبيهو.
واستعرضَ الجانبان - خلال اللقاء- خطةَ السودان لتفعيل عمل وأنشطة المنظمة خلال رئاستها الإيقادَ،كما تطرقا للترتيبات التي أجرتها حكومةُ السودان لنجاح القمة الطارئة التي ستعقدُ في نيروبي الثلاثاء المقبل.
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21:12ت م
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