الخرطوم 03 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 02 يوليو 2022 م واسالتقى رئيسُ مجلسِ السيادة السوداني الفريقُ أول ركن عبدالفتاح البرهان بالخرطوم اليوم،بالسكرتير التنفيذي لمنظمة "الإيقاد" ورقنة قبيهو.واستعرضَ الجانبان - خلال اللقاء- خطةَ السودان لتفعيل عمل وأنشطة المنظمة خلال رئاستها الإيقادَ،كما تطرقا للترتيبات التي أجرتها حكومةُ السودان لنجاح القمة الطارئة التي ستعقدُ في نيروبي الثلاثاء المقبل.// انتهى //21:12ت م0099