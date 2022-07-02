مكة المكرمة 03 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 02 يوليو 2022 م واسوقعت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية عقد شراكة وتعاون مع الجمعية الخيرية للرعاية الصحية الأولية "درهم وقاية"، بهدف تعزيز أواصر التعاون في المجالات التطوعية الصحية الوقائية والعلاجية والتثقيفية والتدريبية والبحثية في المجال الصحي.ومثل جمعية هدية الحاج والمعتمر في التوقيع نائب رئيس مجلس الإدارة محمود بن محمد سنكي، وعن "درهم وقاية" رئيس مجلس الإدارة الدكتور جاسر بن عبد الله الشهري.وأوضح سنكي أن هدية تهدف منذ التأسيس إلى تقديم أعمال خيرية وتطوعية مجانية للحجاج والمعتمرين والزوار، للتسهيل عليهم والعناية بهم أثناء أدائهم للمناسك أو زيارة مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم، مشيراً إلى أن جمعية درهم وقاية متخصصة في تقديم الخدمات الصحية الوقائية عبر برامج توعوية وميدانية ووقائية واستشارات طبية، وتمكن المتطوعين للعمل في منطقة مكة المكرمة لخدمة الحجاج والمعتمرين، مؤكداً أن جميع القطاعات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن تسعى لتحقيق رؤية وطن طموح، التي جعلت ضيوف الرحمن أولاً، حيث أولت القيادة الرشيدة - أيدها الله - العمل التنموي والمجتمعي اهتماماً كبيراً وواسعاً بتمكين ودعم المتطوعين والمتطوعات للوصول إلى الهدف المنشود مليون متطوع في 2030.// انتهى //23:46ت م0103