رفحاء 03 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 02 يوليو 2022 م واستشهد أسواق المواشي بمحافظة رفحاء هذه الأيام إقبالاً من المواطنين والمقيمين على شراء الأضاحي، تطبيقاً لشعيرة من شعائر الإسلام التي يحرص المسلمون على أدائها خلال أيام عيد الأضحى المبارك.ورصدت "واس" في جولة ميدانية على أسواق الماشية بالمحافظة، تفاوتاً في أسعار الأضاحي، مع وفر كبير في المعروض من الأضاحي، حيث تتراوح فيه الأسعار للأضاحي من الخراف ما بين 1,150 ريالا إلى 1,750، وتتجاوز أحيانًا لتصل إلى 1900ريال بحسب الحجم، بينما تتراوح أسعار الأضاحي من الحري ما بين 1100 إلى 1250 ريالا بحسب الحجم.وأوضح عدد من مربي الماشية أنهم يستعدون مبكراً لموسم عيد الأضحى المبارك، الذي يعد موسمًا نشطًا لبيع المواشي.وبين عدد من المتسوقين أنهم يأخذون وقتاً كافيًا لمعاينة الأضاحي، والبحث عن أجودها للحصول على الأضحية منذ وقت مبكر، وبسعر مناسب، تجنبًا لزحام الأيام الأخيرة.من جهة أخرى أنهت بلدية رفحاء جميع الإجراءات اللازمة لاستقبال الأضاحي في المسالخ والمطابخ المخصصة لاستيعاب الأعداد المتوقعة من الأضاحي خلال أيام العيد.// انتهى //23:47ت م0104