مكة المكرمة 04 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 03 يوليو 2022 م واسدشن معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط ، معرض ( مكة .. والحج ) الذي نظمته شركة مطوفي حجاج تركيا وحجاج أوروبا وأمريكا وأستراليا خلال موسم حج هذا العام 1443هـ.واطلع معاليه خلال افتتاحه للمعرض على نماذج من الأعمال الفنية التي قدمها المشاركون والتي تمثل مكة المكرمة قديما وحديثا.وأوضح العضو المنتدب للشركة زهير شاكر، أن إقامة المعرض يأتي في إطار المبادرات المتنوعة التي تنفذها الشركة بدعم، وإشراف من وزارة الحج والعمرة للتعريف بمكة المكرمة والحج ، مشيراً إلى أن محتويات المعرض تنوعت بين مجسمات للمباني القديمة المميزة بمكة المكرمة، ومقر رابطة العالم الإسلامي في بداية تأسيسها ولوحات فنية بأنامل مجموعة من الشباب والفتيات تمثل أحياء مكة المكرمة القديمة، مضيفًا أن المعرض يبرز عملية سقيا ماء زمزم في الماضي، والحياة التعليمية والاجتماعية بمكة المكرمة.// انتهى //00:33ت م0001