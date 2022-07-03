الطائف 04 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 03 يوليو 2022 م واسافتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف ، معرض البهيتة الأمني، بحضور فاعل من القطاعات الحكوميّة التي أبرزت جهود المملكة لخدمة حجاج بيت الله الحرام .وصاحب المعرض ندوة تاريخية قدمتها جامعة الطائف ممثلة في مركز تاريخ الطائف بعنوان الطائف في موسم الحج، مُسلطة الضوء على ثلاثة محاور تتمثل في : طرق الحج في العصور الإسلامية "درب زبيدة" ، الإشعاع العلمي في موسم الحج، الطائف والحج والأمن.وتحدث المشاركون في الندوة عن تاريخ الطائف وأهم الطرق التي كان يسلكها الحجاج ومن أهمها، طريق حج الكوفة أو ما يعرف بدرب زبيدة والذي يربط العراق بمكة المكرمة والمدينة المنورة وطريق حج البصرة الذي يسير محاذياً لطريق الكوفة ويلتقيان في أوطاس ما يسمى حالياً " عشيرة" شمال الطائف ولا يبعد سوى أميال عن ميقات ذات عرق.وفي ختام الندوة كرم سمو محافط الطائف المشاركين والتقط معهم الصور التذكارية.// انتهى //00:36ت م0003