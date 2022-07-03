الرياض 04 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 03 يوليو 2022 م واسعقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لألعاب القوى اجتماعاً برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور حبيب الربعان ، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة.وحدد مجلس الإدارة نهاية الربع الثالث من هذا العام موعداً لعقد جمعيته العمومية، كما أقر تشكيل عدد من اللجان الفرعية لدراسة لوائح الاتحاد الداخلية.واطلع المجلس على عرض مرئي لأنشطة الاتحاد الداخلية والخارجية خلال الفترة الماضية، ومناقشة استعدادات المنتخبات الفترة المقبلة ، والتقارير المالية والإدارية.وقدم الأعضاء التهنئة للدكتور الربعان لنيله ثقة أعضاء الجمعية العمومية بالاتحاد العربي بتزكيته رئيسًا للاتحاد للأعوام الأربعة المقبلة.// انتهى //00:50ت م0004