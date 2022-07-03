مكة المكرمة 04 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 03 يوليو 2022 م واسنفذت المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة برنامج المشاركة المجتمعية الاجتماع الأول التنفيذي لإطلاق أعمال المشاركة المجتمعية بحضور القطاع الغير ربحي والربحي.وأوضحت مدير برنامج المشاركة المجتمعية بصحة منطقة مكة المكرمة محاسن شعيب أن الهدف من الإجتماع تعريف الجميع بجهود المشاركة المجتمعية وأهميتها في المساهمة، لتحسين الخدمات الصحية لخدمة ضيوف الرحمن من المرضى حيث يعمل الجميع، بخط متوازن ومتكامل لتوفير أفضل سبل الراحة والإحتياجات التكاملية للمرضى، داخل المستشفيات والمراكز الصحية.وبينت أنه قد تم خلال الإجتماع مناقشة إحتياجات الحجيج وفق الخبرات الميدانية لمواسم الحج الماضي، وعمل اللوائح من هذه الإحتياجات ومن التخصصات الخيرية للمجالات تنفيذا لحفظ التنمية في المملكة العربية السعوديةيذكر أن ممثلي القطاع الغير ربحي هم (جمعية زمزم، جمعية دواء، جمعية غيث جمعية أجياد للدعوة والإرشاد، وقف مداد الخير)والقطاع الربحي ممثل بمجموعة محمد السليم (مايس) محمد بن عبدالله السليم وقد شارك في هذا الاجتماع الجميع من المواقع الصحية في مشعر منى وعرفات.// انتهى //06:55ت م0015