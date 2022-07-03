مكة المكرمة 04 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 03 يوليو 2022 م واسمنحت رئاسة شؤون الحرمين ممثلة في وحدة شؤون السفر بوكالة الشؤون الخدمية والميدانية وتحقيق الوقاية البيئية (200) تصريح لأصحاب سفر إفطار الصائمين بالمسجد الحرام لخدمة قاصدي وحجاج بيت الله الحرام داخل المسجد الحرام وذلك في توسعة الملك فهد وكذلك توزيع التمور في صحن المطاف والمسعى .وأفادة مدير وحدة شؤون سفر الصائمين إبراهيم الحجيلي بأنه تم منح عدد (200 )تصريح لعدد (500) سفرة وتم الإشراف على عملية ترتيب وتنظيم السفر .// انتهى //07:34ت م0021