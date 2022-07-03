إسلام آباد 04 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 03 يوليو 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تحديد المحكمة الدستورية العليا في باكستان الـ 22 موعداً لإعادة انتخاب رئيس وزراء حكومة إقليم البنجاب، لحسم الخلاف الجاري في هذا الشأن بين أكبر حزبين في الإقليم.وأخبرت عن استمرار وصول الحجاج من مختلف أنحاء العالم إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج، مع تسليطها الضوء على الخدمات المتكاملة التي تقدمها السلطات السعودية لتوفير الراحة واليسر لضيوف الرحمن.وتابعت الجهود التي تبذلها السلطات الباكستانية لمعالجة أزمة انقطاع التيار الكهربائي.وتناولت صحف الأحد متفرقات، منها مطالبة تجمع القبائل في أفغانستان باعتراف دولي بالحكومة المؤقتة التي تقودها حركة طالبان، وغرق سفينة صينية بالقرب من هونغ كونغ بسبب العاصفة الاستوائية "تشابا"، ومقتل عشرات الأشخاص إثر حادث انهيار أرضي في الهند.// انتهى //10:02ت م0023