جدة 04 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 03 يوليو 2022 م واسقام معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، بزيارة إلى الجزائر، اليوم، بدعوة من معالي وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رمطان لعمامرة، يشارك فيها في الاحتفالات الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمناسبة الذكرى الستين لاستقلال البلاد.ويجري الأمين العام خلال الزيارة مباحثات مع كبار المسؤولين الجزائريين حول تعزيز التعاون بين المنظمة والجزائر ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //10:33ت م0025