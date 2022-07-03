جيزان 04 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 03 يوليو 2022 م واسنبّه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، تؤدي إلى ارتفاع الموج وتدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة جيزان ومحافظات أبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، وبيش، والدرب، وفرسان، والأجزاء الساحلية بالمنطقة .كما نبّه المركز من رياح نشطة وسحب رعدية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات الحرث، والداير، والرّيث، والعارضة، والعيدابي، وفيفاء، وهروب، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.// انتهى //10:34ت م0026