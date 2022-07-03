عام / المركز الوطني للأرصاد ينبه من رياح نشطة وأتربة مثارة وسحب رعدية على جازان
الأحد 1443/12/4 هـ الموافق 2022/07/03 م واس
جيزان 04 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 03 يوليو 2022 م واس
نبّه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، تؤدي إلى ارتفاع الموج وتدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة جيزان ومحافظات أبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، وبيش، والدرب، وفرسان، والأجزاء الساحلية بالمنطقة .
كما نبّه المركز من رياح نشطة وسحب رعدية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات الحرث، والداير، والرّيث، والعارضة، والعيدابي، وفيفاء، وهروب، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.
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10:34ت م
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