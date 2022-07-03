جدة 04 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 03 يوليو 2022 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس جوزيف بايدن، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق اطراد التقدم والازدهار.وأشاد ــ أيده الله ــ بهذه المناسبة ، بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وما تشهده من تطور في المجالات كافة.// انتهى //11:14ت م0027