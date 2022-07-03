عام / سمو ولي العهد يهنئ رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بذكرى استقلال بلاده
الأحد 1443/12/4 هـ الموافق 2022/07/03 م واس
جدة 04 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 03 يوليو 2022 م واس
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس جوزيف بايدن، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
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11:15ت م
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