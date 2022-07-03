القاهرة 04 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 03 يوليو 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في جهود تطهير جميع البحيرات المصرية، خاصة ما يتعلق بتطوير وتنظيم مراسي ومراكب الصيادين، وتزويدها بالخدمات، لتعظيم العائد من إنتاج الثروة السمكية في البلاد.ولفتت الانتباه إلى مطالبة الخارجية الفلسطينية، جميع المؤسسات والمنظمات والمجالس الأممية المختصة، بما فيها مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتوفير الحماية لهم.وأشارت إلى تأكيد المجلس الرئاسي الليبي أنه في حالة انعقاد دائم، حتى تتحقق إرادة الليبيين في التغيير واختيار سُلطة منتخبة، وكذلك تأكيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا عبد الحميد الدبيبة أن الانتخابات هي الحل الوحيد لإنهاء الأزمة في البلاد.وسلطت الضوء على قرار الاتحاد العام التونسي للشغل، المشاركة في الاستفتاء على الدستور وترك حرية التصويت للقواعد النقابية وعموم التونسيين فيما يتعلق بالاستفتاء على الدستور الجديد في البلاد.وتناقلت إعلان بعثة التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة في اليمن أنها بحاجة ماسة إلى تمويل إضافي لمواصلة عملها، وإلا ستضطر إلى تعليق عملياتها نهاية أغسطس المقبل.ونشرت صحف القاهرة في متفرقات أخرى نبأ مصرع 26 شخصًا وفقدان 29 آخرين، بسبب الأمطار الغزيرة التي ضربت شمال شرق الهند.// انتهى //11:18ت م0029