تونس 04 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 03 يوليو 2022 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم فحوى لقاء وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي, بوزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب, وذلك على هامش مشاركة الوزير التونسي في الاجتماع التشاوري الدوري لوزراء الخارجية العرب الذي انعقد أمس ببيروت، حيث بحث الجانبين العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها والارتقاء بها في جميع المجالات.ليبيا نقلت صحف الأحد تأكيد مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، في تصريح لها أمس إنه يجب احترام وحماية حق الشعب الليبي في الاحتجاج السلمي، مؤكدة في الوقت ذاته رفضها أعمال الشغب والتخريب، وذلك على خلفية المظاهرات الأخيرة التي شهدتها البلاد.وتناقلت اعلان رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمان، عن توقيع 12 اتفاقية تعاون بين بلاده ومصر في قطاعات متنوعة، وذلك في ختام الاجتماع الثامن للجنة الحكومية المشتركة التي يرأسها بن عبد الرحمان ونظيره المصري مصطفى مدبولي بالعاصمة الجزائرية.// انتهى //11:19ت م0030