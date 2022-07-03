المدينة المنورة 04 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 03 يوليو 2022 م واسحصل مستشفى الميقات العام عضو تجمع المدينة المنورة الصحي على تجديد اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية سباهي ولمدة ثلاث سنوات, وذلك بعد اجتيازه التقييم الشامل للالتزام بمعايير الجودة والسلامة, وتوفير أقصى درجات الرعاية الطبية التي وضعها المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.وبيّن التجمع أن تجديد اعتماد مستشفى الميقات يأتي تأكيداً على الجهود المتواصلة لضمان التحسين المستمر في سبيل الحفاظ على جودة كافة الخدمات الإدارية والصحية، والمحافظة على سلامة المرضى ومنسوبي المستشفى وجميع الزوار، وسلامة المنشأة ومرافقها.// انتهى //12:07ت م0034