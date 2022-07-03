بريدة 04 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 03 يوليو 2022 م واسأطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم بمدينة الأنعام في بريدة, اليوم, فعاليات مهرجان أضحيتي 43, بالشراكة مع أمانة القصيم والجمعية التعاونية للثروة الحيوانية, الذي يستمر حتى الثاني عشر من الشهر الجاري.وبيّن المدير التنفيذي لمهرجان أضحيتي بندر الهدية, أن مدينة الأنعام ببريدة استقبلت هذا اليوم 17,650 رأساً من الأغنام تم عرضها من قبل الباعة, مؤكداً أن المهرجان يتضمن برامج مصاحبة, كمسابقة أوزان الأغنام المحلية عبر 6 فئات تشمل, الضأن النجدي, والضأن النعيمي, والضأن الحري لفئتيهما الجذع والثني, وتقديم جوائز مغرية لأصحاب المواشي, إضافةً إلى إطلاق مبادرة دعم الشباب في نقل الأضاحي للمستهلكين في داخل وخارج المنطقة عبر رقم موحد لطلبات المشترين.// انتهى //12:10ت م0035