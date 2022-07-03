نجران 04 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 03 يوليو 2022 م واسأعلنت الغرفة التجارية الصناعية بنجران ممثلةً بإدارة الاشتراكات والتصاديق، استمرارها في تقديم خدماتها لقطاع الأعمال والمستفيدين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً بمقر الغرفة الرئيسي بمدينة نجران.وأوضحت غرفة نجران أن خدمة التصديق الإلكتروني ستكون متاحة لجميع المشتركين والمستفيدين من خدماتها على مدار الساعة عبر الرابط التالي : eservices.najcci.org.sa‬ .// انتهى //12:11ت م0036