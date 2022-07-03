الكويت 04 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 03 يوليو 2022 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام بمقدار 3ر59 نقطةً ليبلغ مستوى 92ر7467 نقطةً, بنسبة ارتفاع بلغت 80ر0 في المئة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 8ر191 مليون سهمٍ, عبر 10234 صفقةً نقدية بقيمة 8ر53 مليون دينارٍ.وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بمقدار 17ر3 نقاط, ليبلغ مستوى 55ر5677 نقطةً, بنسبة انخفاض بلغت 06ر0 في المئة من خلال تداول 7ر99 مليون سهمٍ عبر 4343 صفقةً نقدية بقيمة 7ر9 ملايين دينارٍ.فيما ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة ارتفاع بلغت 04ر1 في المئة, ما يعادل 5ر85 نقطةً, لينهي تداولاته عند مستوى 72ر8328 نقطةً, جرّاء تداول 92 مليون سهمٍ نتيجة تنفيذ 5891 صفقةً بقيمة 16ر44 مليون دينارٍ.// انتهى //13:42ت م0066