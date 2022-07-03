مكة المكرمة 04 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 03 يوليو 2022 م واسقامت الإدارة العامة للجودة، بوكالة قياس الأداء والجودة والتميز المؤسسي، بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتفقد الخدمات المقدمة للحجاج في المسجد الحرام، ويأتي ذلك ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وقياس مؤشر نسبة مطابقة الخدمات المقدمة بالحرمين الشريفين، لمعايير الجودة المعتمدة.و أوضح مدير عام الإدارة العامة للجودة صفوان بن ياسين مليباري، أن الجولات مستمرة بصفة دورية، وتهدف إلى قياس مجموعة من الخدمات الأساسية التي تقدم في الحرمين الشريفين، مثل جودة المرافق الصحية ومتطلباتها، وخدمات سقيا زمزم، والنظافة العامة، والتعقيم، والتبخير، والتطييب، ومراكز المعلومات والإرشاد والتوجيه الشرعي، واللوحات الإرشادية للتوجيه المكاني، وخدمات التنقل والعربات الكهربائية واليدوية، للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.وبين أن القياس يتم بشكل ربع سنوي، وفق المواصفات القياسية المعيارية لمتطلبات الجودة، وتحسين تجربة القاصدين، وتطوير الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، وتجويد المرافق بما يتواكب مع الدعم المتميز لمنظومة الحرمين الشريفين.// انتهى //13:52ت م0068