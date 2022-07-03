مكة المكرمة 04 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 03 يوليو 2022 م واسهيأت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة بأمانة العاصمة المقدسة (28) مركزاً للإشراف ومتابعة الخدمات البلدية في المشاعر المقدسة، في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات البلدية لحجاج بيت الله الحرام.وأعلنت الوزارة أن هذه المراكز تتميز بجهاز إشرافي ميداني، لمتابعة الخدمات وفق المهام المحددة لأمانة العاصمة المقدسة، بكامل الصلاحيات اللازمة لتطبيق الأنظمة والتعليمات، والتنسيق المباشر مع الإدارات ذات العلاقة لتنفيذ هذه المهام، على غرار ما يتم في البلديات الفرعية بمكة.وأوضحت أن المراكز تغطي (28) منطقة خدمات بلدية موزعة على المشاعر المقدسة، بواقع (22) منطقة خدمات بمشعر مِنى، و(3) مناطق بمشعر مزدلفة، و(3) بمشعر عرفات.وتقوم مراكز الخدمات بالإشراف العام على أعمال مناطق الخدمات، والتنسيق مع الجهات المختصة والإدارات الأخرى بأمانة العاصمة المقدسة، ومن بينها الجهات الأمنية، لتذليل العقبات التي تواجه تنفيذ الأعمال، والتنسيق مع وكالة التشغيل والصيانة بالأمانة ، بشأن تشغيل وصيانة المرافق البلدية بالمشاعر المقدسة، إضافة إلى التنسيق مع وكالة الخدمات بشأن أعمال النظافة والتخلص من النفايات في المشاعر المقدسة، ومع الإدارة العامة للتراخيص والامتثال ، لتنفيذ برنامج للمراقبة الصحية لمباسط بيع المواد الغذائية ومتابعة الحلاقين، ودعم مناطق الخدمات بالمشاعر المقدسة بالمراقبين الصحيين.كما تقوم مراكز الخدمات بمتابعة خدمات النظافة والخدمات المتعلقة بالتراخيص والامتثال ( سلامة الغذاء) ، والمراكز الغذائية ، إلى جانب أعمال الصيانة للطرق وأبراج وأعمدة الإنارة وصيانة الأنفاق، وتحديد مواقع المباسط ومواقع برادات بيع المواد الغذائية وإصدار الرخص الخاصة بها، ومتابعة أعمال وحدات الذبح بالمشاعر المقدسة، وتكثيف أعمال المراقبة للإحداثات والتعديات ، ومتابعة أعمال لجنة ضباط الاتصال مع الجهات المعنية ، بالإضافة إلى تكثيف أعمال المراقبة لإنهاء أعمال المقاولين وكل ما يتعلق بالخدمات البلدية.// انتهى //13:53ت م0069